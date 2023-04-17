Мигель Данни: уверен, что «Зенит» станет чемпионом за несколько туров до конца сезона РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни выразил уверенность, что сине-бело-голубые станут чемпионами России в текущем сезоне за несколько туров до конца розыгрыша.
«Ничья с «Ростовом» — не проблема для «Зенита». У последнего огромный отрыв от конкурентов. «Зенит» гораздо сильнее остальных команд в РПЛ. Уверен, что станут чемпионами за несколько туров до конца сезона», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Зенит» оторвался от ближайших преследователей в РПЛ на девять очков. После 23 сыгранных матчей команда из Санкт-Петербурга имеет в своём активе 55 очков. До конца чемпионата России петербуржцам осталось провести семь встреч. Ближайшая пройдёт 22 апреля, соперником выступит московское «Динамо».
- 17 апреля 2023
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