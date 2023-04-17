Гаджиев: «Зенит» лидирует в РПЛ около 145 туров — и в этом сезоне доведут дело до конца

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением насчёт потенциального чемпионства санкт-петербургского «Зенита».
«Зенит» лидирует в чемпионате уже около 145 туров подряд. Они четыре года подряд выигрывали титул — доведут до конца и в этот раз. Команда организованна, подготовлена и имеет сильнейший состав. Не знаю, что должно случиться, чтобы было иначе. Они отдаются игре. «Зенит» — волевая, организованная и дисциплинированная команда с высоким потенциалом. Их можно будет сместить, если только сами решат дурака повалять», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Второе место занимает «Ростов» (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45).
- 17 апреля 2023
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