Александр Тарханов: не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о лидерстве санкт-петербургского «Зенита» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Интрига в РПЛ ещё есть. «Зенит» стал терять больше очков весной, да и ещё будет игра со «Спартаком». Но, конечно, 99%, что «Зенит» будет чемпионом. Сложно их остановить.
Но много где сейчас такая же ситуация с лидерами чемпионатов. Допустим, Испания: «Барселона» имеет отрыв в 11 очков, далеко убежав от «Реала» и остальных. Это нормальное явление. Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 23 туров «Зенит» опережает находящийся на втором месте «Ростов» на девять очков.
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