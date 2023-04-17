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Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal.com

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси признан главным претендентом на получение «Золотого мяча» по версии Goal.com.

Издание опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины расположился на первой строчке, второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»).

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

4. Винисиус Жуниор («Реал»).

5. Карим Бензема («Реал»).

6. Виктор Осимхен («Наполи»).

7. Хвича Кварацхелия («Наполи»).

8. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

9. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

10. Роберт Левандовски («Барселона»).

11. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

12. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед).

13. Букайо Сака («Арсенал»).

14. Николо Барелла («Интер»).

15. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

16. Джамал Мусиала («Бавария»).

17. Джуд Беллингем («Боруссия»).

18. Майк Меньян («Милан»).

19. Мартин Эдегор («Арсенал»).

20. Джек Грилиш («Манчестер Сити»).