Президент «Барселоны» заявил, что Месси вернётся в клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время общения с болельщиками заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в скором времени вернётся в стан каталонского клуба.

Лапорта фотографировался с болельщиками на трибунах перед матчем 29-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0) и параллельно отвечал на вопросы фанатов. Один из зрителей спросил президента «Барселоны», вернётся ли в команду Лионель Месси. На что Лапорта незамедлительно ответил: «Si» (рус. — «Да»). Видео общения функционера с болельщиками опубликовано в соцсетях Cadena Ser Carrusel Deportivo.

Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ намерен вложить в «Барселону» средства, которые позволят клубу избежать проблем с финансовым fair play и заработным фондом в случае подписания Месси. Сейчас «Барселона» находится в поиске всех возможных вариантов для осуществления этого возвращения.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на ЧМ-2022. Видео: