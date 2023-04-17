Глейзеры уверены, что останутся владельцами «МЮ» и привлекут внешние инвестиции — ESPN
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Джоэл и Аврам Глейзеры, являющиеся владельцами «Манчестер Юнайтед», уверены, что останутся в клубе. Об этом сообщает ESPN.
Семья Глейзеров, владеющая «Юнайтед» с 2005 года, объявила в ноябре прошлого года, что рассматривает «все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки», чтобы собрать средства, необходимые для преобразования команды, обновления поля и стадиона «Олд Траффорд».
Появилась информация, что Глейзеры близки к продаже клуба, а потенциальными кандидатами на покупку являлись катарский шейх Аль Тани и владелец Ineos Джим Рэтклифф. Однако в данный момент владельцы хотят остаться в клубе. Они уверены, что возможные внешние инвестиции увеличат стоимость клуба до $ 12,4 млрд.
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