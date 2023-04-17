Кепа — об ответном матче с «Реалом»: большая игра. Это будет непросто

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Большая игра. Это будет непросто. Нам не нужно выдавать матч жизни, нам нужно быть лучшей версией себя и делать правильные шаги. Нам не нужно накручивать себя. Мы должны качественно защищаться и атаковать, провести отличную игру.

Нам следует выступить значительно лучше, чем на «Бернабеу». Мы должны контролировать их контратаки. Нам нужно больше владеть мячом, создать больше моментов, забить голы. Быть хладнокровными на всех участках поля», – сказал Кепа на предматчевой пресс-конференции.

Ответная игра между «Челси» и «Реалом» состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 22:00 мск. Первая встреча команд завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.