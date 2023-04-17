Сергей Кирьяков: «Зенит» — чемпион на 80%, но бывают просто непредсказуемые вещи

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение о развитии чемпионской интриги в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» — чемпион на 80 процентов, а 20 процентов отношу к тому, что в футболе может быть всё. Но, учитывая уровень нашего чемпионата, я скептически отношусь к этому: преследователям такой отрыв будет тяжело ликвидировать, потому что все они играют нестабильно. В оставшихся играх те же «Ростов» и «Спартак» должны не терять очки и надеяться, что «Зенит» два-три раза оступится. Но этот сюжет трудно себе представить. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что команду Семака уже не догнать. Но из своего опыта знаю, что бывают просто непредсказуемые вещи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
По итогам 23-го тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Второе место занимает «Ростов» (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45).
- 17 апреля 2023
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