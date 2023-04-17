Канищев: у «Зенита» уже нет достойных соперников — угроза чемпионству лишь теоретическая

Ветеран «Зенита» Александр Канищев выразил мнение, что санкт-петербургский клуб практически гарантировал себе завоевание очередного титула в Российской Премьер-Лиге.

«Угроза чемпионству «Зенита» есть лишь теоретическая, а практически — конечно, нет. Кто сейчас их может догнать? Команды теряют очки — уже нет достойных соперников для «Зенита», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре сыграли вничью с главным преследователем, «Ростовом» (0:0), который занимает второе место (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45).