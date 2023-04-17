Радимов — о Макарове: не понимаю, что с ним происходит. Количество брака запредельное

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от выступления футболистов в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Поговорим о персоналиях. Разочарования:

3. Макаров: не понимаю, что происходит с этим талантливым футболистом, но последние матчи ему не удаются, а количество брака запредельное. Нужно разобраться в себе парню.

2. Талалаев и Клотет: в следующем матче «Химкам» и «Торпедо» играть друг с другом, и оба аутсайдера будут без главных тренеров, которые только что возглавили свои команды. Уникальный случай!

1. Агаларов: лучший бомбардир прошлого чемпионата проводит слабый сезон, а в Воронеже умудрился не забить с нескольких метров в пустые ворота!

Кто порадовал:

3. Гладышев: в безобразном матче динамовцев вышел на замену и переломил ход встречи. Именно так и должен действовать игрок, выходящий на замену, который хочет завоевать место в составе.

2. Бабурин: когда тебе не забивают два пенальти, в этом точно есть заслуга вратаря. Да и помимо пенальти, действовал надёжно.

1. Глушенков: забил классные мячи в Оренбурге и помог команде одержать уверенную победу.

Ну а вместо гола тура хочется отметить курьёз тура и сейв тура. Курьёз – это два мяча на поле в игре «Ростов» — «Зенит», когда в ворота гостей чуть не поставили пенальти. Ну а сейв тура – уже легендарное спасение ворот от Божина сами знаете какой частью тела, да ещё и в Пасху! Глумиться не буду, лучше похвалю парня за самоотверженность!» – написал Радимов в своём телеграм-канале.