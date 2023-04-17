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Будущее Колвилла в «Челси» зависит от того, кто станет главным тренером клуба

Будущее защитника «Челси» Леви Колвилла зависит от того, кто станет главным тренером команды, сообщает The Athletic.

20-летнего футболиста «Челси», выступающего за «Брайтон» на правах аренды, слухи активно связывают с двумя другими грандами Премьер-лиги – с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Челси» хотел бы продлить контракт с Колвиллом, однако футболист будет принимать решение о своём будущем только после объявления о новом главном тренере команды.

Действующее соглашение между игроком и клубом действует до конца сезона-2024/2025. Ориентировочная стоимость Колвилла, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 16 млн.

В этом сезоне 20-летний защитник провёл 15 матчей в составе «Брайтона» во всех турнирах, в шести из которых его команда не пропускала.