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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Колвилла

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Колвилла
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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за ситуацией вокруг защитника «Челси» Леви Колвилла и попытаются заполучить его этим летом, сообщает Evening Standard.

20-летний английский защитник провёл несколько хороших матчей, находясь в аренде в «Брайтоне». В этом сезоне он сыграл 15 матчей в составе «чаек» во всех турнирах, в шести из которых его команда не пропускала.

Контракт Колвилла с «Челси» действует ещё два года. По информации источника, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» видят возможность переманить молодого игрока со «Стэмфорд Бридж».

«Брайтон» – ещё одна команда, следящая за ситуацией с Колвиллом. Руководство клуба обдумывает возможность подписания футболиста на постоянной основе.

Помимо выступления в «Брайтоне» в текущем сезоне, Колвилл также успел зарекомендовать себя во время игры за «Хаддерсфилд» в прошлом году.

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