Непомнящий: Дзюба? В этой лиге он один из лучших футболистов

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился впечатлением о матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Два матча меня порадовали. Я посмотрел их с удовольствием. Это «Ростов» – «Зенит» и «Оренбург» – «Локомотив». Как мне кажется, эти встречи похожи друг на друга, хотя результаты абсолютно разные.

Я полностью согласен с тренером «Оренбурга», который сказал после матча, что ему не в чем обвинить ребят. Они действительно хорошо играли. Единственное – не было реализации. А вот у гостей, напротив, всё было прекрасно с этим компонентом. Команда извлекла максимум пользы из тех моментов, которые удалось создать. Даже ещё пенальти не забили. А так, гости играли очень качественно. Но меня сейчас впечатляет группа атаки «Оренбурга». Не буду называть кого-то отдельно. Мне понравились обе команды.

Восхищён тем, как прибавляют молодые ребята из «Ростова». Они играли почти на равных с питерцами. Конечно, у «Зенита» футболисты более статусные, но ростовчане старались играть с позиции силы, а не выстраивали «автобус» у своих ворот. Другое дело, что гости были ближе к успеху. Они дважды не забили из явно голевых ситуаций. Так что и «Зенит» сыграл хорошо. Хотя в первом тайме ему не удавалось выходить из-под прессинга, который навязали хозяева. Во втором тайме гости это поправили, хотя победы это не принесло.

Дзюба? Он играет на своём уровне. В этой лиге он один из лучших футболистов. Дзюба двигается. Его хорошо подготовили, даже когда у него не было команды. Он всегда хорошо взаимодействовал с партнёрами. Это его козырь. Когда он играл в составе звёздного «Зенита», там было то же самое. Поэтому я не удивлён. Нужно радоваться, что игрок доказывает всем, что он игрок.

Пенальти в матче «Спартака»? В футболе всё бывает. И три пенальти в одном тайме, два из которых не реализовали. «Спартак» давно считается весёлой командой. И этим он тоже нравится, потому что смотреть интересно. Нескучная команда. Другое дело, что не всегда есть результат. Но «Спартак» притягивает к себе внимание болельщиков. В концовке «Торпедо» поджало «Спартак»? Так бывает, когда столько удалений. И о «Химках» могу сказать то же самое. Они пробудились. Талалаев себя хорошо проявляет. Мне жаль, что ему показали красную карточку. Он не хотел никого обидеть. Но команда воспряла.

ЦСКА в этом сезоне умеет дожимать, если вцепится. Это интересный момент. А «Урал» сейчас – очень серьёзная единица. С ним всем командам непросто. В том числе и ЦСКА. Но армейцы взяли своё и продолжают бороться за призовые места. Это важно для москвичей. Когда играют Карраскаль и Медина, в ЦСКА нарушается баланс. Когда команда с мячом – они активны. Но, когда армейцы упускают мяч, они находятся в полупозиции. Не помню ни одного единоборства, которое бы кто-то из них выиграл. Поэтому с ними в составе нет такой плотной игры, которая есть сейчас. А когда Карраскаль выходит на замену, он усиливает атаку. Но это когда соперник уже подустал. Без них армейцы плотно накрывают соперника, показывают хороший прессинг. Так что эти легионеры хороши в атаке, когда надо усилить нападение.

Я не согласен с теми, кому не нравится игра «Краснодара». Надо на счёт смотреть. Мне не нравится одно: приоритет иностранцам для «Краснодара» несправедлив. Там есть хорошие свои ребята, которые могут зарекомендовать себя. Но им приходится сидеть на лавке или выходить на замену. А так, команда играет в свой футбол. Они его поменяли. Акцент на атаку тоже есть», – цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».