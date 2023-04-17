Диогу Жота впервые за год забил за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота сумел отличиться за свою команду впервые за год. Это произошло в выездном матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом».

Португальский форвард начал матч в основном составе и оформил гол на 52-й минуте с передачи Кёртиса Джонса. Последний раз Жота забивал за красных 10 апреля 2022 года в игре АПЛ с «Манчестер Сити» на «Этихад» (2:2).

Португальский форвард «Ливерпуля» из-за травмы находился в лазарете с 17 октября прошлого года. Футболист вернулся в строй лишь в первой половине февраля.

Последний гол в официальном матче нападающий забивал 24 сентября 2022 года в игре за сборную. Тогда португальцы в гостях разгромили чехов со счётом 4:0.

В текущем сезоне на счету Жоты 19 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и семью ассистентскими баллами.