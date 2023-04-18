«Спартак» провёл турнир по FIFA для болельщиков с инвалидностью

Московский «Спартак» организовал киберспортивное мероприятие для болельщиков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

В воскресенье, 16 апреля, на «Открытие Банк Арене» прошёл турнир по киберфутболу в дисциплине FIFA 23 (PS5). Мероприятие состоялось при поддержке фонда «Спартак — детям» и Федерации киберфутбола России.

В турнире приняли участие 16 игроков с ОВЗ от 9 до 30 лет. По итогам соревнований победителем стал Дамир Зарипов, второе место занял Равиль Зарипов и третье — Артём Акименко. Сообщается, что игроки «Спартака» Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов посетили мероприятие и поддержали участников.

24 апреля «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.