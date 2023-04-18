«Арсенал» хочет подписать Канте свободным агентом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Todofichajes, в руководстве «канониров» надеются, что им удастся подписать француза свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 32-летнему футболисту новый контракт.

Н'Голо Канте выступает в составе «Челси» с 2016 года. Его контракт с лондонским клубом заканчивается летом этого года.

Француз из-за травмы не выходил на поле с середины августа. Всего в составе лондонцев Канте сыграл 265 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач.

«Челси» располагается на 11 строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 39 очков. «Арсенал» лидирует, в активе клуба 74 балла.

Кто может покинуть «Челси»: