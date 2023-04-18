Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» хочет подписать Канте свободным агентом

«Арсенал» хочет подписать Канте свободным агентом
Комментарии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Todofichajes, в руководстве «канониров» надеются, что им удастся подписать француза свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 32-летнему футболисту новый контракт.

Н'Голо Канте выступает в составе «Челси» с 2016 года. Его контракт с лондонским клубом заканчивается летом этого года.

Француз из-за травмы не выходил на поле с середины августа. Всего в составе лондонцев Канте сыграл 265 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач.

«Челси» располагается на 11 строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 39 очков. «Арсенал» лидирует, в активе клуба 74 балла.

Кто может покинуть «Челси»:

Материалы по теме
«Реал» снова накажет «Челси», а Кварацхелия пролетит мимо полуфинала Лиги чемпионов? LIVE
Live
«Реал» снова накажет «Челси», а Кварацхелия пролетит мимо полуфинала Лиги чемпионов? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023