Силкин: Йоканович не может правильно расставить футболистов «Динамо», нет порядка на поле

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Славиши Йокановича на посту наставника столичного клуба. В своём последнем матче в рамках 23-го тура РПЛ «Динамо» обыграл «Пари НН» со счётом 3:1.

«Сложно оценить работу Йокановича в «Динамо», всё очень скомкано как-то. Мне кажется, он не может правильно расставить футболистов на поле, отсюда и нестабильность в игре. Нет порядка на поле, а это главное. Все зависит от тренера, он не справляется с этим. Посмотрим, где команда завершит этот сезон. Очки она вроде бы набирает, но поставленной игры нет. Я не думаю, что «Динамо» будет в тройке. Конкуренты сейчас прибавили», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 23 туров «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 22 апреля.