Шалимов раскритиковал Чалова после матча с «Уралом»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился эмоциями после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и столичным ЦСКА. Игра завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«Надо выделять передачи, которые сделали Егорычев (на Бикфалви, но выручил Акинфеев) и Зайнутдинов — на гол Заболотному. Когда такое проходит — а передачи очень точные, прямо в ногу, надо такое замечать и хвалить игроков.

Покритиковать могу Чалова — всё-таки, когда счёт скользкий, выходы один на один надо реализовывать, не спешить — был шанс обвести вратаря и пробить в пустые ворота. А так не забил Фёдор, и в конце у «Урала» был момент — забей Каштанов, к Чалову были бы большие вопросы», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».