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Булыкин: «Зенит» практически чемпион. Гораздо интереснее выглядит борьба за второе место

Булыкин: «Зенит» практически чемпион. Гораздо интереснее выглядит борьба за второе место
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что вопрос с чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 уже почти решён. По его мнению, гораздо интереснее выглядит интрига в борьбе за второе место в таблице.

«Зенит» уже практически чемпион. Если питерцы обыграют «Динамо», то их уже никто не догонит.

Гораздо интереснее выглядит борьба за второе место. Ещё будет интересно наблюдать за тем, что происходит внизу турнирной таблицы — кто вылетит, а кто останется», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков. Замыкает тройку лидеров «Спартак» (45).

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