Обляков: «Зенит» настолько непобедим? Нет, ЦСКА показал, что его можно обыграть

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что действующего чемпиона и обладателя первого места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в лице «Зенита» можно обыграть. Армейцы одолели соперника в очном матче (1:0) в 20-м туре РПЛ.
«Зенит» настолько непобедим? Нет, ЦСКА ведь показал, что его можно обыграть. С ним тяжело играть, виден класс иностранных футболистов: хорошая скорость, быстро принимают решения, — сказал Обляков в программе «На футболе» с Денисом Казанским.
«Зенит» за 23 матча в чемпионате России проиграл дважды. Помимо ЦСКА, победить команду из Санкт-Петербурга смог «Ахмат» (1:2). Команда Сергея Семака всего четырежды сыграла вничью, имея в своём активе 17 побед. Такие показатели помогли «Зениту» набрать 56 очков и оторваться от ближайшего конкурента в лице «Ростова» на девять очков.
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