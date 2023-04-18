Григорян: сегодня Дзюба и Глушенков по эффективности равны Бензема и Винисиусу

Российский тренер Александр Григорян сравнил нападающих «Локомотива» Артёма Дзюбу и Максима Глушенкова с форвардами мадридского «Реала» Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.
«Сегодня пара Дзюба — Глушенков по эффективности взаимодействий равна паре Бензема — Винисиус. Часто Дзюбе предъявляют претензии, чтобы он находился как можно чаще по створу. Такие же претензии в своё время предъявляли Бензема.
Не будем детально анализировать его периодическое расположение на фланге, но оно даёт ему возможности, через него можно качественно выйти и разогнать атаку. Он делает такую паузу, что даже Дмитрий Баринов может подключиться», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Видеообзор. «Кадис» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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