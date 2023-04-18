Валерий Кечинов: уже понятно, что «Зенит» никто не достанет

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что «Ростов» и «Спартак» уже не смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали Российской Премьер-Лиги.

«Уже понятно, что «Зенит» никто не достанет. Мы видим, что все конкуренты постоянно теряют очки: и «Спартак», и «Ростов». У «Зенита» тут всё стабильно. Думаю, команда станет чемпионом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 23 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» возглавляет таблицу. Команда Сергея Семака набрала 55 очков. На втором месте располагается «Ростов», заработавший 46 баллов. Третьим идёт «Спартак», у которого 45 очков по итогам 23 матчей.