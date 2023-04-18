Дьяков: хоть моя карьера в «Динамо» и сложилась плохо, поздравляю клуб с круглой датой
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Российский защитник Виталий Дьяков поздравил московское «Динамо» со 100-летием.
«Хочу поздравить «Динамо» с круглой датой — 100 лет! Это великий клуб. Желаю удачи и побед. Хоть моя карьера в «Динамо» сложилась очень плохо и для меня, и для клуба, но это часть моей жизни, истории. Поэтому поздравляю, желаю успехов и побед в турнирах», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Дьяков выступал за «Динамо» в сезоне-2015/2016. По итогам сезона динамовцы вылетели из Российской Премьер-Лиги. После этого Виталий играл за «Томь», «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак-2». В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» располагается на пятой строчке турнирной таблицы.
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