В «Спартаке» рассказали, как проходит восстановление Промеса, Мозеса и Хлусевича

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как проходит восстановление Квинси Промеса, Даниила Хлусевича и Виктора Мозеса.

«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалёку от Тольятти. Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. Завтра, 19 апреля, красно-белые встретятся с «Акроном» в Фонбет Кубке России.