В «Спартаке» рассказали, как проходит восстановление Промеса, Мозеса и Хлусевича
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как проходит восстановление Квинси Промеса, Даниила Хлусевича и Виктора Мозеса.
«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалёку от Тольятти. Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. Завтра, 19 апреля, красно-белые встретятся с «Акроном» в Фонбет Кубке России.
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