Нигматуллин: успех «Акрона» в Кубке нельзя назвать удачей — «Спартаку» будет очень тяжело

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча тольяттинского «Акрона» с московским «Спартаком» в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Один или два матча можно выиграть как-то случайно, но три игры подряд с московскими командами — это достойно и заслуживает похвалы. Успех «Акрона» в Кубке нельзя назвать удачей. Нужно отметить работу талантливого тренера Калешина. Уверен, что «Спартаку» будет тяжело против. У красно-белых сейчас есть проблемы с игрой и результатом. Думаю, нас ждёт интересное противостояние», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля в Жигулёвске.