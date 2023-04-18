Нигматуллин: успех «Акрона» в Кубке нельзя назвать удачей — «Спартаку» будет очень тяжело
Поделиться
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча тольяттинского «Акрона» с московским «Спартаком» в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов).
«Один или два матча можно выиграть как-то случайно, но три игры подряд с московскими командами — это достойно и заслуживает похвалы. Успех «Акрона» в Кубке нельзя назвать удачей. Нужно отметить работу талантливого тренера Калешина. Уверен, что «Спартаку» будет тяжело против. У красно-белых сейчас есть проблемы с игрой и результатом. Думаю, нас ждёт интересное противостояние», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля в Жигулёвске.
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
21:32
-
21:30
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
Партнерский контент