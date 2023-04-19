Лэмпард прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своих подопечных в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2).
«Мы действительно играли хорошо на протяжении 60 минут. Мы создавали моменты, но нужно их использовать. Мне не хочется слишком уж хвалить команду за выступление в проигранном матче, но мы заметно прибавили.
Этот клуб проходил в Лиге чемпионов и дальше. Сегодняшние ощущения нужно запомнить футболистам. Вы играете за «Челси». Нужно отдавать все силы в каждом матче. Я не собираюсь никому делать поблажек, мы должны проявлять себя. Планку снижать нельзя», — приводит слова Фрэнка Лэмпарда BBC.
Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после того, как закончится матч «Бавария» — «Манчестер Сити». Ранее «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль», выиграв оба матча в противостоянии.
- 19 апреля 2023
-
02:03
-
01:55
-
01:55
-
01:53
-
01:47
-
01:36
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:18
-
00:18
-
00:17
- 18 апреля 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:46
-
23:41
-
23:27
-
23:19
-
23:10
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
21:55
-
21:49
-
21:32
-
21:30
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:40
-
20:39