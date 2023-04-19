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Лэмпард прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Реалом»

Лэмпард прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Реалом»
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своих подопечных в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2).

«Мы действительно играли хорошо на протяжении 60 минут. Мы создавали моменты, но нужно их использовать. Мне не хочется слишком уж хвалить команду за выступление в проигранном матче, но мы заметно прибавили.

Этот клуб проходил в Лиге чемпионов и дальше. Сегодняшние ощущения нужно запомнить футболистам. Вы играете за «Челси». Нужно отдавать все силы в каждом матче. Я не собираюсь никому делать поблажек, мы должны проявлять себя. Планку снижать нельзя», — приводит слова Фрэнка Лэмпарда BBC.

Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после того, как закончится матч «Бавария» — «Манчестер Сити». Ранее «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль», выиграв оба матча в противостоянии.

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