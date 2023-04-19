Дидье Дрогба: не узнаю «Челси», раньше при Абрамовиче решения были очень умными

Экс-футболист «Челси» Дидье Дрогба раскритиковал трансферную политику клуба при новом владельце Тодде Боули.

«Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб, что прежде. Там новый владелец, новое видение.

Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило при Романе Абрамовиче, когда приобреталось много футболистов, но решения тогда были очень умными. Подписывались такие игроки, как Петр Чех, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Майкл Эссьен, Дидье Дрогба, Флоран Малуда и так далее.

Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определённым опытом.

Сейчас стратегия отличается. Мы делаем ставку на молодых игроков. Но тренеру сложно управлять раздевалкой, когда в составе больше 30 человек», – приводит слова Дрогба Get French Football News со ссылкой на эфир Canal+.

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