Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дидье Дрогба: не узнаю «Челси», раньше при Абрамовиче решения были очень умными

Дидье Дрогба: не узнаю «Челси», раньше при Абрамовиче решения были очень умными
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Челси» Дидье Дрогба раскритиковал трансферную политику клуба при новом владельце Тодде Боули.

«Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб, что прежде. Там новый владелец, новое видение.

Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило при Романе Абрамовиче, когда приобреталось много футболистов, но решения тогда были очень умными. Подписывались такие игроки, как Петр Чех, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Майкл Эссьен, Дидье Дрогба, Флоран Малуда и так далее.

Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определённым опытом.

Сейчас стратегия отличается. Мы делаем ставку на молодых игроков. Но тренеру сложно управлять раздевалкой, когда в составе больше 30 человек», – приводит слова Дрогба Get French Football News со ссылкой на эфир Canal+.

Материалы по теме
«Реал» выкинул «Челси» из Лиги чемпионов. Но на этот раз за команду Лэмпарда не стыдно
«Реал» выкинул «Челси» из Лиги чемпионов. Но на этот раз за команду Лэмпарда не стыдно

Кто может покинуть «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023