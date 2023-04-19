Игрок «Крыльев» Гарре рассказал, как общался с Гвардиолой после ухода из «Манчестер Сити»

Вингер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о своём общении с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«Я проходил предсезонку с основой «Манчестер Сити» в год чемпионата мира в России. Я старался максимально воспользоваться шансом, который мне выпал. Гвардиола замечательно относился к молодёжи, игроки основы тоже. Пеп постоянно просил меня быть счастливым. Он требовал от меня свободной и расслабленной игры. Конечно, это были лучшие тренировки в моей жизни, я многому научился за ту предсезонку. Мы делали упражнения, которые ни до, ни после я не делал.
Мы давно с ним не разговаривали. Последний раз мы общались в прошлом году. Я поздравлял его с днём рождения, а также выражал соболезнования, когда у него умер кто-то из родственников. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой, желал удачи. Гвардиола всегда близок к игрокам – он постоянно со всеми общается», – рассказал Гарре в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 19 апреля 2023
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