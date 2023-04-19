Новичок «Крыльев» Гарре: до моего перехода в Самару мной сильно интересовался «Краснодар»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги и рассказал об интересе от «Краснодара» до перехода в самарский клуб.
«Первые впечатления от РПЛ хорошие. Так получилось, что первые три игры мы сначала провели против «Динамо» ― это очень сильная команда. До своего приезда в Россию я смотрел много матчей РПЛ. Они произвели на меня сильное впечатление, у вас очень сильный чемпионат.
Интересовался ли мной кто-то из РПЛ? Да, мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Гарре пополнил «Крылья Советов» в январе 2023 года. Футболисту 22 года.
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