Новичок «Крыльев» Гарре: до моего перехода в Самару мной сильно интересовался «Краснодар»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-Лиги и рассказал об интересе от «Краснодара» до перехода в самарский клуб.

«Первые впечатления от РПЛ хорошие. Так получилось, что первые три игры мы сначала провели против «Динамо» ― это очень сильная команда. До своего приезда в Россию я смотрел много матчей РПЛ. Они произвели на меня сильное впечатление, у вас очень сильный чемпионат.

Интересовался ли мной кто-то из РПЛ? Да, мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Гарре пополнил «Крылья Советов» в январе 2023 года. Футболисту 22 года.