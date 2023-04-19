Неймар и его девушка объявили, что ждут ребёнка

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди сообщили радостную новость в соцсетях. Пара объявила, что ждёт совместного ребёнка. Девушка посвятила этому отдельную публикацию, а футболист сделал её репост в свой профиль.
«Мы мечтаем о твоём появлении на свет, готовимся к этому. Понимание, что ты скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу любовь, делает дни намного счастливее. Ты придёшь в прекрасную семью с братом, бабушкой, дядей и тётей, которые тебя очень ждут и уже любят.
Приходи скорее, сынок, мы тебя ждём!» — написала Бруна Бьянкарди в соцсетях.
Фото: Соцсети Неймара и Бьянкарди
Отметим, что у Неймара уже есть один сын от прошлых отношений. Сейчас мальчику 12 лет, в соцсетях периодически появляются фотографии футболиста с ребёнком.
- 19 апреля 2023
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