Игрок «Крыльев» Гарре ― о тренировке с Месси: если бы мы начали ему мешать, нас бы выгнали
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о тренировке с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.
«Однажды я тренировался с основой сборной Аргентины. Молодёжку привлекли для помощи взрослой сборной. Когда ты тренируешься на одном поле с Месси, внутри тебя всё бурлит, испытываешь большую радость. Я старался подметить что-то, научиться лучшему.
Лео был очень дружелюбен, помогал нам. Меня поразило, как он держит мяч под своим контролем. Лео делал всё: обводил, отдавал, забивал. Правда, мы старались сильно ему не мешать. Думаю, если бы начали ему мешать, нас бы выгнали с тренировки (смеётся)», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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