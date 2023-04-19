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Полузащитник «Крыльев» Гарре рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Крыльев» Гарре рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити»
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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, почему решил покинуть английский «Манчестер Сити».

«В футболе многое решает желание. Когда уходил из «МС», то тренировался с основным составом, но мы не достигли соглашения. У меня появилось желание уехать в Аргентину и играть в основе. К тому же это моя родная страна», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Бенхамин Гарре подписал контракт с аргентинским «Расингом» в начале 2020 года. В январе 2023 года он пополнил «Крылья Советов». Футболисту 22 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гарре провёл шесть матчей. Также на счету полузащитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок пока не отметился.

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