Полузащитник «Крыльев» Гарре рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити»

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, почему решил покинуть английский «Манчестер Сити».

«В футболе многое решает желание. Когда уходил из «МС», то тренировался с основным составом, но мы не достигли соглашения. У меня появилось желание уехать в Аргентину и играть в основе. К тому же это моя родная страна», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Бенхамин Гарре подписал контракт с аргентинским «Расингом» в начале 2020 года. В январе 2023 года он пополнил «Крылья Советов». Футболисту 22 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гарре провёл шесть матчей. Также на счету полузащитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок пока не отметился.