Силкин: в Лиге чемпионов в футбол играют, а в России — непонятно во что

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин признался, что считает Кубок России в его нынешнем формате неинтересным турниром. Специалист подчеркнул разницу между европейским и российским футболом.

«Матчи Лиги чемпионов, конечно, интереснее, чем Кубок России. Там в футбол играют, а у нас — непонятно во что. Смотреть неинтересно! Формат Кубка вообще непонятный. Раньше было так: проиграл — вылетел. Сейчас по несколько раз проигрывают команды, а они ещё в турнире. Больше на чемпионат похоже.

Не знаю, ужасен формат или нет, просто смотреть неинтересно. Разве на Кубок народ ходит? Конечно, нужно было что-то менять. Пока не могу сказать, оправдал ли себя эксперимент с Кубком России. Я футбольный человек, но мне не нравится», — приводит слова Силкина Legalbet.