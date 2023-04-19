Силкин: в Лиге чемпионов в футбол играют, а в России — непонятно во что

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин признался, что считает Кубок России в его нынешнем формате неинтересным турниром. Специалист подчеркнул разницу между европейским и российским футболом.
«Матчи Лиги чемпионов, конечно, интереснее, чем Кубок России. Там в футбол играют, а у нас — непонятно во что. Смотреть неинтересно! Формат Кубка вообще непонятный. Раньше было так: проиграл — вылетел. Сейчас по несколько раз проигрывают команды, а они ещё в турнире. Больше на чемпионат похоже.
Не знаю, ужасен формат или нет, просто смотреть неинтересно. Разве на Кубок народ ходит? Конечно, нужно было что-то менять. Пока не могу сказать, оправдал ли себя эксперимент с Кубком России. Я футбольный человек, но мне не нравится», — приводит слова Силкина Legalbet.
- 19 апреля 2023
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:40
-
15:40
-
15:39
-
15:35
-
15:25
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:28