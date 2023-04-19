«Челси» будет готов продать любого футболиста этим летом

Руководство «Челси» приняло решение, что ни один игрок из нынешнего состава не будет защищён от продажи в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает FootballTransfers.

Совладелец «Челси» Тодд Боули решил перекроить состав и выслушать поступающие предложения по всем игрокам. Больше всего шансов покинуть команду у Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша, Рахима Стерлинга и Конора Галлахера.

«Челси» проводит неудачный сезон: команда вылетела из всех кубковых соревнований, а также выбыла в четвертьфинале Лиги чемпионов. В чемпионате Англии лондонский клуб занимает 11-е место, набрав 39 очков после 31 игры.

В течение сезона командой руководили четыре разных тренера: Томас Тухель, Грэм Поттер, Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард.