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Владелец «Челси» Тодд Боули намерен оставить в команде полузащитника Мэйсона Маунта

Владелец «Челси» Тодд Боули намерен оставить в команде полузащитника Мэйсона Маунта
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Владелец «Челси» Тодд Боули хочет сохранить полузащитника Мэйсона Маунта в команде на фоне слухов о его будущем.

В лондонском клубе с оптимизмом смотрят на шансы 24-летнего игрока согласиться на их последние условия, несмотря на то что игрок уже отклонил ряд предложений. Боули считает, что англичанина необходимо сохранить, и готов сделать футболисту последнее улучшенное предложение. Владелец клуба считает, что Маунт не сможет отказаться от условий нового контракта. Если предложение будет отклонено, «Челси» продаст полузащитника ближайшим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то средства, сообщает Daily Express.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Маунт провёл 23 матча, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами.

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