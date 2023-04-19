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Роман Широков: думал, для «Акрона» сказка закончится на «Спартаке» — а нет! Молодцы!

Роман Широков: думал, для «Акрона» сказка закончится на «Спартаке» — а нет! Молодцы!
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Бывший футболист московского «Спартака», ныне генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о сенсационном поражении красно-белых в полуфинальном матче Фонбет Кубка России (Путь регионов) от тольяттинского «Акрона» (1:2), выступающего в Первой лиге.

«Акрон» — молодцы. Думал, для них сказка закончится на «Спартаке» — а нет! Жаль, что «Акрон» выходит теперь на «Краснодар» или «Крылья» — будет 50% на победу. С клубами из Москвы были бы стопроцентные шансы (смеётся).

У «Акрона» были хорошие моменты — это заслуженная победа. «Акрон» — большие молодцы! Если бы московская команда попалась дальше, то точно в финале были бы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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