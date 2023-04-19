«Краснодар» в серии пенальти выбил «Крылья Советов» из Кубка и вышел в финал Пути регионов

Завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Победу в матче в серии пенальти со счётом 3:0 одержал «Краснодар» (основное время 2:2). Таким образом, команда стала финалистом Пути регионов.
На 19-й минуте игры краснодарский клуб провёл вынужденную замену: вместо Александра Черникова на поле появился Михайло Баньяц.
На 32-й минуте «быки» открыли счёт: после удара Эдуарда Сперцяна мяч от перекладины влетел в ворота Богдана Овсянникова.
На 44-й минуте встречи полузащитник самарцев Амар Рахманович получил от главного арбитра Павла Шадыханова первую в матче жёлтую карточку.
Спустя три минуты после начала второго тайма Рахманович был удалён: футболист получил второй «горчичник» за то, что пытался помешать вратарю соперника ввести мяч в игру.
На 70-й минуте игры нападающий краснодарцев Джон Кордоба откликнулся на передачу Кристиана Рамиреса на левом углу вратарской «Крыльев», после чего покатил мяч мимо вратаря самарцев, сделав счёт 2:0.
В добавленное время, на 93-й и 96-й минутах «Крылья» сумели отыграться благодаря голам Дмитрия Цыпченко и Ильи Гапонова.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2.
В серии пенальти сильнее был «Краснодар» (3-0): футболисты «быков» Сперцян, Баньяц и Ахметов были точны, в то время как игроки «Крыльев» Бейл, Писарский и Горшков не сумели реализовать свои попытки.
В финале Пути регионов «Краснодар» встретится с тольяттинским «Акроном», который сегодня, 19 апреля, обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1.
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