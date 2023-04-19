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«Краснодар» в серии пенальти выбил «Крылья Советов» из Кубка и вышел в финал Пути регионов

«Краснодар» в серии пенальти выбил «Крылья Советов» из Кубка и вышел в финал Пути регионов
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Завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Победу в матче в серии пенальти со счётом 3:0 одержал «Краснодар» (основное время 2:2). Таким образом, команда стала финалистом Пути регионов.

На 19-й минуте игры краснодарский клуб провёл вынужденную замену: вместо Александра Черникова на поле появился Михайло Баньяц.

На 32-й минуте «быки» открыли счёт: после удара Эдуарда Сперцяна мяч от перекладины влетел в ворота Богдана Овсянникова.

На 44-й минуте встречи полузащитник самарцев Амар Рахманович получил от главного арбитра Павла Шадыханова первую в матче жёлтую карточку.

Спустя три минуты после начала второго тайма Рахманович был удалён: футболист получил второй «горчичник» за то, что пытался помешать вратарю соперника ввести мяч в игру.

На 70-й минуте игры нападающий краснодарцев Джон Кордоба откликнулся на передачу Кристиана Рамиреса на левом углу вратарской «Крыльев», после чего покатил мяч мимо вратаря самарцев, сделав счёт 2:0.

В добавленное время, на 93-й и 96-й минутах «Крылья» сумели отыграться благодаря голам Дмитрия Цыпченко и Ильи Гапонова.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2.

В серии пенальти сильнее был «Краснодар» (3-0): футболисты «быков» Сперцян, Баньяц и Ахметов были точны, в то время как игроки «Крыльев» Бейл, Писарский и Горшков не сумели реализовать свои попытки.

В финале Пути регионов «Краснодар» встретится с тольяттинским «Акроном», который сегодня, 19 апреля, обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сперцян – 32'   2:0 Кордоба – 70'   2:1 Цыпченко – 90+3'   2:2 Гапонов – 90+5'
Удаления: нет / Рахманович – 47'
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