Гончаренко: приятно возвращаться на стадион ЦСКА, какой-то след в истории клуба я оставил

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после кубкового матча с ЦСКА (1:1) поделился мнением о своей работе в московском клубе.
«Я могу ошибаться в штрафных, карточках. Мне показалось, что судья пропустил несколько фолов. Я не видел пенальти. Пока сам не увижу, не могу комментировать.
Всегда приятно возвращаться на «ВЭБ Арену». Кто-то может меня любить, кто-то — нет, кто-то от меня устал. Какой-то след в истории я здесь оставил. Может, тот результат — два вторых места, 1/4 Лиги Европы, Суперкубок — видимо, кому-то недостаточен. Ничего с этим сделать не могу», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч между ЦСКА и «Уралом» закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, однако под занавес матча полузащитник армейцев Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.
Гончаренко возглавлял московский ЦСКА с 2016 по 2021 год.
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