«Бавария» — «Манчестер Сити»: в первом тайме соперники обошлись без голов

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лучший шанс изменить счёт на табло в первом тайме упустили гости. На 36-й минуте Тюрпен назначил пенальти за игру рукой в исполнении защитника «Баварии» Юпамекано. Приговор взялся привести в исполнение форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, но отправил мяч выше ворот.

Перед этим случился ещё один интересный эпизод с теми же действующими лицами. Юпамекано сфолил на Холанде, сорвав выход один на один, и Тюрпен тут же показал защитнику хозяев красную карточку. Правда, тут же её отменил после подсказки видеоассисента об офсайде у норвежского форварда.

Напомним, в первом матче, который состоялся 11 апреля в Манчестере (Англия), победу одержал «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

На стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.