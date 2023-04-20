Ауар не перейдёт в «Айнтрахт». «Рома» и «Бетис» продолжают вести борьбу за хавбека

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар не присоединится к немецкому «Айнтрахту» летом на правах свободного агента.
«Уссем Ауар не присоединится к «Айнтрахту» на правах свободного агента. Решение принято, эта сделка не состоится», – сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на слова директора франкфуртского клуба Маркуса Крёше.
«Рома» продолжает настаивать на подписании Ауара в качестве свободного агента. Клуб предлагает игроку долгосрочный контракт сроком на пять лет. Во французе лично заинтересован тренер римлян Жозе Моуринью.
Представители «Бетиса» также обращались к игроку и его агенту несколько недель назад. Испанский клуб всерьёз намерен побороться за французского хавбека.
В текущем сезоне на счету Ауара 24 матча в составе французской команды во всех турнирах. В этих играх полузащитник отметился тремя голами и одной результативной передачей.
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