Салихамиджич: «Бавария» провела отличный матч, несмотря на то что судейство было плохим

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич раскритиковал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и отметил, что летом команда займётся усилением атакующей линии.

«Мы провели отличный матч, несмотря на то что судейство было плохим. Нам нужно было забивать больше голов. Мы все вместе планировали состав на этот сезон, при участии прежнего тренерского штаба. Займёмся усилением состава летом», — приводит слова Салихамиджича журналист Керри Хау на своей странице в социальной сети.

Напомним, накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Манчестер Сити». Финальный свисток арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал ничейный счёт 1:1. Благодаря победе, одержанной в первом матче на своём поле, «горожане» прошли в полуфинал.

Счёт в матче был открыт на 57-й минуте — отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Размочить счёт в противостоянии с «горожанами» «Баварии» удалось ближе к концу ответной игры. На 83-й минуте Йозуа Киммих реализовал пенальти.