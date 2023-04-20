Онана: «Интер» показал хорошую игру против отличного соперника

Голкипер «Интера» Андре Онана прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы довольны собой. Мы показали хорошую игру против отличного соперника. Нам удалось доказать, что у нас хорошая команда. Мы выложились по максимуму. Не стоит бояться, если играешь за «Интер». У меня лучшие одноклубники. Я выступаю за потрясающую команду», — приводит слова Онаны официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Интер» дома сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:3. Таким образом, миланская команда впервые за 13 лет вышла в полуфинал соревнования.

В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Интер» сразится со своим принципиальным соперником – итальянским «Миланом». В первой встрече номинальными хозяевами будет команда Стефано Пиоли.