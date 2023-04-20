Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернарду Силва: Холанд — особенный игрок, он может разок-другой коснутся мяча — и всё, гол

Бернарду Силва: Холанд — особенный игрок, он может разок-другой коснутся мяча — и всё, гол
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об одноклубнике Эрлинге Холанде.

«Эрлинг Холанд — особенный игрок. Он выделяется на фоне всех, кто был в нашей команде раньше. Ему не нужно лишних касаний мяча. Он присутствует на поле тенью на протяжении 85 минут, но касается мяча разок-другой — и все, гол. С таким особенным игроком в атаке мы и позади чувствует себя намного комфортнее», — приводит слова Бернарду Силвы официальный сайт УЕФА.

Напомним, накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Манчестер Сити». Финальный свисток арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал ничейный счёт 1:1. Благодаря победе, одержанной в первом матче на своём поле, «горожане» прошли в полуфинал.

В первом матче «горожане» одержали победу со счётом 3:0.

Материалы по теме
Защитник «Баварии» рухнул перед Холандом на зад и «привёз» гол. «Сити» — в полуфинале ЛЧ!
Защитник «Баварии» рухнул перед Холандом на зад и «привёз» гол. «Сити» — в полуфинале ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023