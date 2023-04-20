Бернарду Силва: Холанд — особенный игрок, он может разок-другой коснутся мяча — и всё, гол

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об одноклубнике Эрлинге Холанде.
«Эрлинг Холанд — особенный игрок. Он выделяется на фоне всех, кто был в нашей команде раньше. Ему не нужно лишних касаний мяча. Он присутствует на поле тенью на протяжении 85 минут, но касается мяча разок-другой — и все, гол. С таким особенным игроком в атаке мы и позади чувствует себя намного комфортнее», — приводит слова Бернарду Силвы официальный сайт УЕФА.
Напомним, накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Манчестер Сити». Финальный свисток арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал ничейный счёт 1:1. Благодаря победе, одержанной в первом матче на своём поле, «горожане» прошли в полуфинал.
В первом матче «горожане» одержали победу со счётом 3:0.
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