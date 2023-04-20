Александр Филимонов высказался о последних результатах «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о последних результатах красно-белых.

«Пока в игре «Спартака» ничего позитивного. Есть какие-то локальные результаты, но теряется преимущество и позиция второго места в чемпионате. Пока игра не впечатляет. Не знаю, в чём причина. Вроде бы ничего кардинально не поменялось, да и футболисты те же, но результаты не впечатляют», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» покинул розыгрыш Фонбет Кубка России, уступив в гостях «Акрону» (1:2). В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги москвичи занимают третье место, набрав 45 очков после 23 матчей. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля примет дома «Краснодар» (24 апреля, 19:00 мск).