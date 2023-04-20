«Мы забиваем недостаточно голов». Мюллер — о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, признавшись, что мюнхенцам не хватило забитых мячей.

«В конце концов мы вылетели. Болельщики показали после матча, что они видели, сколько усилий мы приложили и как старались переломить ход игры. Нужно быть честными: мы забиваем недостаточно голов. Мы очень старались, у нас было несколько отличных моментов, но в итоге нам не хватало остроты или решающего удара. Мы либо промахиваемся, либо их голкипер отбивает мяч. Мы должны набраться сил, потому что у нас скоро матч с «Майнцем», который неделю отдыхал. Главное сейчас — не зацикливаться на таком горьком исходе слишком долго», — приводит слова Мюллера «твиттер» Bayern&Germany.

«Бавария» проиграла «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1:4 по сумме двух матчей и вылетела из турнира.

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