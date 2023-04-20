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Тухель раскритиковал судейство в ответном матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал судейство в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Сегодня не на уровне были две вещи — поле и рефери. Я бы поставил ему худшую возможную оценку, от его первого до последнего решения. Я не видел фола в наказании, которое он дал нам», — приводятся слова Тухеля в «твиттере» Bayern & Germany.

На 37-й минуте матча главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота «Баварии», который не реализовал нападающий Эрлинг Холанд.

По итогам двух матчей «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» с общим счётом 4:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

За выход в финал турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом».

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