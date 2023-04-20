Источник: «Спартак» готов продать нападающего Николсона за € 5-6 млн
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Московский «Спартак» готов рассмотреть варианты по продаже ямайского нападающего Шамара Николсона. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, москвичи не исключают варианта как полноценного трансфера ямайца в другую команду, так и аренды с последующим правом выкупа. Сумма, которая должна устроить «Спартак» — € 5-6 млн.
Николсон перешёл в «Спартак» только зимой прошлого года. Ямайский нападающий сыграл за красно-белых 22 матча в текущем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Николсона в € 6,5 млн. «Спартак» покупал его за € 8 млн.
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