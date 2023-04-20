Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Спартак» готов продать нападающего Николсона за € 5-6 млн

Источник: «Спартак» готов продать нападающего Николсона за € 5-6 млн
Комментарии

Московский «Спартак» готов рассмотреть варианты по продаже ямайского нападающего Шамара Николсона. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, москвичи не исключают варианта как полноценного трансфера ямайца в другую команду, так и аренды с последующим правом выкупа. Сумма, которая должна устроить «Спартак» — € 5-6 млн.

Николсон перешёл в «Спартак» только зимой прошлого года. Ямайский нападающий сыграл за красно-белых 22 матча в текущем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Николсона в € 6,5 млн. «Спартак» покупал его за € 8 млн.

Материалы по теме
Как «Спартак» перевернул весь Жигулёвск. Репортаж с крыши гаража
Как «Спартак» перевернул весь Жигулёвск. Репортаж с крыши гаража
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023