«Спартак» может расторгнуть контракт с польским защитником Рыбусом

Московский «Спартак» может расторгнуть контракт с польским защитником команды Мацеем Рыбусом. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, главный камень преткновения в переговорах со стороной футболиста — вопрос финансовой компенсации за расторжение контракта. Если решение будет найдено, то Рыбус станет свободным агентом. Защитником интересуется ряд команд Российской Премьер-Лиги.

33-летний Рыбус перешёл в «Спартак» летом прошлого года. Соглашение польского футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Ранее в РПЛ защитник играл за «Локомотив» и грозненский «Ахмат».

В текущем сезоне на счету Рыбуса 12 матчей, в которых он отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.