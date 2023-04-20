Канчельскис: «Спартак» раньше был великим клубом, а сейчас превратился в цирк, все смеются

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил московский «Спартак» с цирком и назвал людей, которые работают в клубе жуликами, которые стремятся набить свои карманы.

«С чем можно сравнить «Спартак»? Нынешний — с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.

Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном». Разве впервые такое происходит? Это уже система. А ещё о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Спартак» вылетел из розыгрыша Фонбет Кубка России от команды Первой лиги, тольяттинского «Акрона» (1:2).