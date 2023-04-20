«Вест Хэм» хочет заменить Мойеса на Фонсеку на посту главного тренера

Руководство «Вест Хэма» хочет видеть Паулу Фонсеку на посту главного тренера команды в следующем сезоне, утверждает The Guardian.
По информации источника, «молотобойцы» по окончании сезона расстанутся с Дэвидом Мойесом, который возглавляет команду с 2019 года. «Вест Хэм» провалил кампанию-2022/2023 и занимает лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь лишь в четырёх очках от зоны вылета.
Фонсека на данный момент тренирует французский «Лилль», который идёт на пятом месте в чемпионате Франции. Ранее португальский специалист сотрудничал с «Порту», «Пасуш де Феррейра», «Брагой», «Ромой» и донецким «Шахтёром».
Фонсека выигрывал Суперкубок Португалии с «Порту» в 2013 году, а также Кубок Португалии с «Брагой» в сезоне-2015/2016.
С донецким «Шахтёром» португалец трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз сумел завоевать Суперкубок Украины.
- 20 апреля 2023
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